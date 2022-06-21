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    Осенью вырастут цены на крепкий алкоголь

    К настоящему моменту розничные цены на крепкий алкоголь с начала войны выросли на 10-20%, и более существенный рост ожидается осенью.Фото: Shutterstock

    Последствия войны в Украине начинают сказываться и на производителях крепкого алкоголя, которые прогнозируют повышение цен не позднее осени, а также возможное сокращение ассортимента – эстонские компании в этом секторе сталкиваются с высокими ценами на энергоресурсы, проблемами с поставками и доступностью сырья и материалов, называя происходящее одним из самых больших кризисов в своей истории, пишет rus.err.ee.

    «Например, одна из наших известных марок – водка Hõbeviin. Для нее просто закончились бутылки. Хотя у нас есть поставщик бутылок и в Эстонии, и в Европе, мы не сможем решить эту проблему в ближайшие пару месяцев. Наверное, останемся на два месяца без одного из популярных брендов», – рассказал директор по продажам Liviko Рагнар Китс.
    По словам менеджера по продажам Moe Peenviinavabrik Свена Сулга, расходы на логистику выросли в этом году на 16%, а рожь для производства спирта подорожала более чем наполовину. Цены на закупаемый Liviko спирт за год более чем удвоились, а с начала войны в Украине цены увеличивались каждый месяц.
    К настоящему моменту розничные цены на крепкий алкоголь с начала войны выросли на 10-20%, и более существенный рост ожидается осенью.
    «Нам поступают сигналы о проблемах с бутылками, этикетками. Мы знаем, что может быть дефицит зерна. Сегодня очень сложно сказать, насколько вырастут розничные цены в связи с этим», – сказал исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ.

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