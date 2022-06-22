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dv.ee

22 июня 2022 в 5:27 Поделиться:









Цены на квартиры выросли за год на 20%

В сравнении с первым кварталом 2021 года цены на квартиры выросли на 20,2%, а цены на дома – на 22,8%. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2022 года индекс цен на жилье повысился на 7,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года и на 21% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.