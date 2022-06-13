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    Министрам будут компенсировать расходы на жилье в размере до 931 евро в месяц

    Новый порядок предусматривает схему компенсации расходов на жилье членам правительства по той же схеме, что и депутатам Рийгикогу.Фото: Liis Treimann

    Поскольку во владении Государственной канцелярии и министерств больше не осталось жилых помещений, министрам вместо предоставления служебных квартир будут по мере необходимости компенсировать расходы на жилье по той же схеме, что и депутатам Рийгикогу, следует из подготовленного проекта постановления правительства и пояснительной записки к нему.

    Новый порядок предусматривает схему компенсации расходов на жилье членам правительства по той же схеме, что и депутатам Рийгикогу, но размер компенсации министрам будет составлять 15% должностного оклада, а не 20%, как у депутатов парламента, пишет rus.err.ee.
    Таким образом, член правительства сможет получать компенсацию расходов на жилье до 931 евро в месяц, а премьер-министр – до 1015 евро.
    Согласно проекту правительственного постановления, компенсацию расходов на жилье смогут получать только министры, которые не живут в местном самоуправлении, в котором расположено возглавляемое ими министерство, а также в граничащих с ним самоуправлениях.
    В расходы на жилье включается стоимость арендной платы, коммунальные расходы, плата посреднику при заключении договора и расходы на услугу размещения.

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