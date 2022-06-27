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    Объемы продаж бензина в Эстонии снижаются

    Эстонский союз топливных компаний считает, что топливный туризм будет набирать обороты.Фото: Liis Treimann

    Данные о продажах на начало июня показывают снижение потребления автомобильного бензина почти на девять процентов – объемы продаж в приграничных регионах снижались даже быстрее, чем где-либо в Эстонии, что может свидетельствовать о закупке бензина в Латвии, сообщил Эстонский союз топливных компаний, передает rus.err.ee.

    «Объем продаж на начало июня отражает тенденции последних двух-трех месяцев, когда продажи автомобильного бензина упали на семь-десять процентов ниже базовых сценариев топливного сектора», – сказал директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат.
    Данные о продажах также показывают, что доля автомобильного 98-го бензина снизилась – если раньше около 44 процентов продаваемого в Эстонии автомобильного бензина имели октановое число 98, то в мае и начале июня его доля снизилась до 38 процентов – это связано с тем, люди снова стали потреблять более дешевый бензин Е95.
    Объемы продаж бензина в мае в приграничных уездах снизились даже быстрее, чем где-либо еще в Эстонии, например, в Валга и Вырумаа объемы продаж в мае этого года снизились на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом.
    «Поскольку в Латвии более низкие цены благодаря дружественной к потребителю политики налога на топливо, то данные показывают, что эстонские налоги снова начали отправляться в Латвию. С 1 июля у южных соседей исчезнет требование о биодобавке, что может снизить цены на латвийское топливо, по оценке Министерства экономики Латвии, на десять центов. В этом случае разница в цене с Эстонией на автомобильный бензин составит 15-20 центов за литр», – сказал Раамат, отметив, что, согласно их прогнозам, топливный туризм в приграничных уездах будет набирать ход.

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