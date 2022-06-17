  • Поделиться:

    Раамат: люди станут заправляться в Латвии, Эстония потеряет 18 млн евро

    По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing) Марта Раамата, эстонские транспортные компании подсчитали, что разница в цене в пять центов уже влияет на решения перевозчиков о заправке в соседней стране.Фото: Raul Mee

    Решение Латвии отменить обязательство по смешиванию биотоплива к концу 2023 года приведет в Эстонии к потере 18 миллионов евро налоговых поступлений, если государство не предпримет никаких действий, считает исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing) Март Раамат, слова которого приводит rus.err.ee.

    «Если оценка Министерства экономики Латвии оправдается и цены на топливо у наших южных соседей упадут на 10 центов, то это будет означать, что бензин в Латвии станет стоить на 20 центов меньше, чем в Эстонии. Ситуация с дизельным топливом более сложная, но цена на него будет примерно на шесть-восемь центов в пользу Латвии», – пояснил Раамат.
    По его словам, эстонские транспортные компании подсчитали, что разница в цене в пять центов уже влияет на решения перевозчиков о заправке в соседней стране.
    «В предыдущий период, когда цены на дизельное топливо в Эстонии были выше, чем в Латвии, из-за высоких ставок акциза, наши компании заправлялись в соседней стране в среднем на 32 млн евро в год. По всей вероятности, прежняя ситуация восстановится, и Эстония отправит в Латвию в общей сложности около 18 миллионов евро налоговых денег», – предупредил Март Раамат.
    Он также посетовал на то, что все другие страны уже приняли оперативные меры по смягчению беспрецедентного роста цен, а в Эстонии все еще продолжают анализировать ситуацию.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Хочу инвестировать в лес. С чего начать?
Меэлис Мандель: мы приближаемся к беспрецедентному росту процентных ставок
Эксперты: центробанки должны взять ситуацию под контроль
Влияние санкций
Опрос: 75% финских компаний испытывают трудности с получением платежей из России
Представители финского бизнеса, ведущие торговлю с Россией, недовольны действиями банков – большинство компаний испытывает серьезные трудности с отправлением и получением платежей, следует из результатов опроса Финско-Российской торговой палаты.
Представители финского бизнеса, ведущие торговлю с Россией, недовольны действиями банков – большинство компаний испытывает серьезные трудности с отправлением и получением платежей, следует из результатов опроса Финско-Российской торговой палаты.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Американский производитель косметики Revlon объявил о банкротстве
Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Иностранцы работают только на заводах? Шесть мифов о временной работе
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
Все мнения
Эпицентр
Государство доплатит разработчику проблемного регистра строений ИТ-фирма: ничего иначе мы сделать не могли
Запуск новой версии регистра строений (Ehitusregister), работающей нынче с постоянными сбоями, фактически парализовал выдачу разрешений на строительство и использование недвижимости не только в Таллинне, но и во многих других самоуправлениях. Несмотря на это, ИТ-фирма, разработавшая обновленный регистр, получит от государства дополнительные деньги.
Запуск новой версии регистра строений (Ehitusregister), работающей нынче с постоянными сбоями, фактически парализовал выдачу разрешений на строительство и использование недвижимости не только в Таллинне, но и во многих других самоуправлениях. Несмотря на это, ИТ-фирма, разработавшая обновленный регистр, получит от государства дополнительные деньги.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение