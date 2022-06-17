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17 июня 2022 в 10:13 Поделиться:









Раамат: люди станут заправляться в Латвии, Эстония потеряет 18 млн евро

По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing) Марта Раамата, эстонские транспортные компании подсчитали, что разница в цене в пять центов уже влияет на решения перевозчиков о заправке в соседней стране. Фото: Raul Mee

Решение Латвии отменить обязательство по смешиванию биотоплива к концу 2023 года приведет в Эстонии к потере 18 миллионов евро налоговых поступлений, если государство не предпримет никаких действий, считает исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing) Март Раамат, слова которого приводит rus.err.ee.

«Если оценка Министерства экономики Латвии оправдается и цены на топливо у наших южных соседей упадут на 10 центов, то это будет означать, что бензин в Латвии станет стоить на 20 центов меньше, чем в Эстонии. Ситуация с дизельным топливом более сложная, но цена на него будет примерно на шесть-восемь центов в пользу Латвии», – пояснил Раамат.

По его словам, эстонские транспортные компании подсчитали, что разница в цене в пять центов уже влияет на решения перевозчиков о заправке в соседней стране.

«В предыдущий период, когда цены на дизельное топливо в Эстонии были выше, чем в Латвии, из-за высоких ставок акциза, наши компании заправлялись в соседней стране в среднем на 32 млн евро в год. По всей вероятности, прежняя ситуация восстановится, и Эстония отправит в Латвию в общей сложности около 18 миллионов евро налоговых денег», – предупредил Март Раамат.

Он также посетовал на то, что все другие страны уже приняли оперативные меры по смягчению беспрецедентного роста цен, а в Эстонии все еще продолжают анализировать ситуацию.