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    Телекоммуникационные компании готовятся повысить тарифы

    В Tele2 сообщили, что вместо общего повышения цен компания на данный момент прекратила предлагать некоторые из более дешевых пакетов, т.е. клиентам приходится выбирать новый и более дорогой продукт.Фото: Shutterstock

    Телекоммуникационная компания Elisa повысит тарифы для частных клиентов, ссылаясь на общий рост цен – другие телекоммуникационные компании либо уже повысили цены, либо рассматривают возможность их повышения, передает rus.err.ee.

    По словам менеджера по коммуникациям Elisa Марики Райски, в большинстве случаев цены вырастут на 1-1,49 евро, а детальная информация поступит клиентам в течение июня: «Эта коррекция тарифов касается частных клиентов и, конкретно, тех сегментов потребителей, в тарифах которых еще не было учтено повышение цен на производственные ресурсы. Мы начали уведомлять клиентов в начале прошлой недели. Производственные расходы Elisa растут из года в год, и быстрая инфляция еще больше на них повлияла, подобно росту цен на прочие услуги в Эстонии».
    В Tele2 сообщили, что вместо общего повышения цен компания на данный момент прекратила предлагать некоторые из более дешевых пакетов, т.е. клиентам приходится выбирать новый и более дорогой продукт. В Telia не ответили прямо на вопрос о повышении цен, но подтвердили, что такой вариант обсуждается в компании.
    В 2020 году Elisa получила прибыль в размере 26,7 млн евро при обороте 121,8 млн евро, а Telia – прибыль в размере 1,8 млн. евро при обороте в 83,2 млн. евро.

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