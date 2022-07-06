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    Грузооборот Таллиннского порта уменьшился на 20%

    Грузооборот Таллиннского порта упал с 5,9 млн тонн до 4,7 млн ​​тонн. Больше всего снизились объемы навалочных грузов, на 55%. Фото: Andras Kralla

    Во втором квартале количество пассажиров Таллиннского порта значительно выросло, однако грузооборот снизился, пишет Äripäev.

    Государственная и биржевая компания Tallinna Sadam обнародовала отчет за второй квартал. Количество пассажиров в годовом сравнении выросло на 218% – с 0,6 млн человек до 1,9 млн человек. Самой популярной линией была Таллинн-Хельсинки – ее предпочли 1,65 млн пассажиров, что на 203% больше, чем во втором квартале прошлого года.

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