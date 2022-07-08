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    Hesburger вновь открыла в Украине четыре ресторана

    На этой неделе финская сеть быстрого питания Hesburger вновь открыла в Украине четыре ресторана.

    Всего у Hesburger в Украине семь ресторанов быстрого питания.Фото: Heikki Salonen, Hesburger
    Еще три ресторана компании в Украине возобновят работу до осени, сообщает пресс-служба Hesburger.

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