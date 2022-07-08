В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра Абэ

Operail ищет замену российским грузам в Китае и Центральной Азии

Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет

Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет