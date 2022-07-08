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    В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра Абэ

    Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил огнестрельные ранения в результате нападения, его состояние крайне тяжелое, сообщает Financial Times.

    Фото: AP, Scanpix
    Нападавший выстрелил из гладкоствольного ружья в 67-летнего Абэ во время его выступления в городе Нара на западе Японии, передает Financial Times.

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