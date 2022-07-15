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15 июля 2022 в 14:01 Поделиться:









Экономический прогноз Еврокомиссии: война в Украине ухудшила перспективы

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, война в Украине продолжает оказывать серьезное влияние на Европейский Союз и его экономику. Фото: JOHN THYS, Scanpix

Война в Украине оказывает негативное влияние на европейскую экономику – по сравнению с весенним прогнозом, аналитики ожидают более низкий экономический рост и более высокую инфляцию. Согласно летнему экономическому прогнозу Еврокомиссии, экономика ЕС должна вырасти на 2,7% в 2022 году и на 1,5% в 2023 году.

Прогнозируется, что рост экономики в зоне евро составит 2,6% в 2022 году и замедлится до 1,4% в 2023 году. Ожидается, что среднегодовая инфляция достигнет рекордно высокого уровня в 2022 году, увеличившись до 7,6% в зоне евро и 8,3% в ЕС, а в 2023 году снизится до 4,0% и 4,6% соответственно.