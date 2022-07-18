В Латвии на границе с Россией скопилось около 1200 фур

«Меня подставили перед партнером». SEB запретил клиенту снять деньги с его же счета из-за санкций

Предприниматель не смог снять наличные деньги со счета собственной же фирмы. Банк отказал клиенту в выдаче наличных, опасаясь, что тот нарушит санкции. Предприниматель недоволен тем, что банк принял решение слишком поздно и «подставил» его перед партнером, который уже приехал в Эстонию за деньгами.

Предприниматель не смог снять наличные деньги со счета собственной же фирмы. Банк отказал клиенту в выдаче наличных, опасаясь, что тот нарушит санкции. Предприниматель недоволен тем, что банк принял решение слишком поздно и «подставил» его перед партнером, который уже приехал в Эстонию за деньгами.