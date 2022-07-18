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    В Латвии на границе с Россией скопилось около 1200 фур

    Время ожидания на латвийско-российской границе составляет сейчас около шести дней (иллюстративное фото).Фото: GINTS IVUSKANS, AFP

    В очередях на КПП в Терехово и Гребнево выезда в Россию ожидают порядка 1200 грузовиков, сообщает портал Латвийского общественного вещания rus.lsm.lv.

    По данным Службы государственных доходов Латвии, в очереди на КПП в Терехово на латвийско-российской границе накануне стояло приблизительно 850 большегрузных автомобилей.

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