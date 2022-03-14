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    Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет

    Министр предпринимательства Андрес СуттьФото: Priit Simson / Ekspress Meedia / Scanpix

    По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.

    «Железный занавес вернулся. Управление рисками и их оценка, безусловно, очень важны сегодня, особенно для тех компаний, которые работали в России», - так Сутть подытожил ситуацию, в которой сейчас находятся эстонские предприниматели, чей бизнес связан с Россией.
    По словам Суття, при поставках товаров и средств производства из России и Беларуси эстонские компании должны учитывать, что цепочки поставок из этих стран могут быть прерваны в любой момент. "Реальность уже показала: если торговля еще не остановилась, то рано или поздно это неизбежно произойдет", - сказал министр.
    По словам Суття, стоит учитывать, что в обозримом будущем нормальные торговые отношения с Россией не восстановятся. "Граница пройдена - Путин выбрал войну, и у нее есть последствия, а это означает, в том числе, что торговые отношения с Россией в том виде, в каком они были, уже точно не будут восстановлены", - сказал Сутть.
    Минфин выпустил инструкции для госзакупок
    В последние недели эстонским предпринимателям, чей бизнес так или иначе связан с Россией, приходилось постоянно следить за новыми ограничениями. Например, на прошлой неделе Минфин выпустил инструкцию, как исключить участие в госзакупках российских и белорусских компаний и товаров.
    По словам специалиста отдела коммуникаций Министерства финансов Сийри Суутре, запросы, которые получило ведомство, показывают, что компании и заказчики все-таки не понимают: кого и на каком основании следует исключать из закупок. «Может сложиться ложное впечатление, что следует исключить всех людей и компании, имеющие связи с Россией и Беларусью», - сказала Суутре.
    По словам министра Андреса Суття, у эстонских предпринимателей все-таки нет причин для паники, поскольку основная цель текущих ограничений - удержать от закупок компании российского или белорусского происхождения либо те, которые контролируются из этих стран .
    "Тот факт, что у эстонской компании были деловые отношения с Россией, не означает, что она не должна участвовать в государственных закупках в Эстонии", - сказал Сутть.
    Согласно действующему сейчас закону, все компании, зарегистрированные в России или Беларуси, могут быть исключены из госзакупок. Компании и физические лица, на которых распространяются прямые санкции, также не могут участвовать в закупках. В настоящее время Рийгикогу также рассматривает поправку к Закону о государственных закупках, которая дает заказчику право расторгнуть договор до истечения срока, если предприятие подверглось санкциям после победы в тендере.
    Хотя сейчас эстонские компании, участвующие в закупках, могут использовать и предлагать товары, доставленные из России, здесь все же действуют некоторые ограничения.
    Например, по словам Суття, в технологических тендерах следует проверять надежность производителя или поставщика устройства. Это особенно важно в сферах обороны и безопасности - следует исключать поставщиков, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
    Кроме того, по словам Суття, необходимо учитывать риск того, что цепочки поставок с Россией и Белоруссией могут быть нарушены в любой момент и выполнение контракта может стать невозможным.
    Граждане России не должны подвергаться дискриминации при закупках
    В инструкции минфина есть разъяснение о том, что компании, созданные в Эстонии и других странах Европейского Союза и имеющие владельцев, бенефициаров или сотрудников с российским или белорусским гражданством, не должны исключаться из закупок. По словам главы Департамента государственных закупок и государственной помощи Кристель Месилане, такие ограничения были бы дискриминационными.
    «Хотя текущая ситуация в Украине может вызвать желание ввести обширные ограничения в отношении лиц, связанных с Россией и Беларусью, необходимо обеспечить, чтобы Эстония как правовое государство действовала в рамках действующего законодательства. Инициирование новых мер требует соответствующих изменений в законе», - пояснила Месилане.
    Специалист отдела коммуникаций минфина Сийри Суутре подтвердила, что никаких новых поправок к закону в настоящее время не разрабатывается. В то же время она признала, что из-за войны в Украине не исключено, что необходимость внести в закон поправки возникнет.
    По словам Суття, маловероятно, что санкции каким-либо образом будут ограничивать компании, в которых работают сотрудники или менеджеры с российским гражданством. Министр добавил, что обсуждение новых санкций все еще продолжается и они будут ужесточаться до тех пор, пока Россия продолжает военную деятельность в Украине.
    Министр подчеркнул: если у компаний есть вопросы по поводу каких-либо ограничений или санкций, всегда стоит обратиться в МИД.

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