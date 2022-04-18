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Екатерина Мереминская

18 апреля 2022 в 15:14 Поделиться:









Российские перевозчики просят "умно" закрывать границу

Фото: Andras Kralla, Scanpix

Ассоциация российских дальнобойщиков просит полностью не закрывать въезд в РФ грузоперевозчикам из ЕС.

Председатель российской ассоциации Грузавтотранс Владимир Матягин попросил власти РФ ответить на ограничения ЕС в отношении автомобильных грузоперевозок "не зеркально, а продуманно". Письмо с такой просьбой, по его словам, направлено в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

После того как пятый пакет санкций ЕС запретил въезд российским грузоперевозчикам, рынок с опасением ждет "зеркального" ответа. Он уже последовал от Беларуси - с 16 апреля запрещено пересекать границу грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в ЕС (те, кто уже находится на территории Беларуси, могут выехать до 23 апреля). Впрочем, есть список мест, в которые зарегистрированные в ЕС грузовики могут проследовать из близлежащих пунктов пропуска для перецепки.

"Предлагаю не запрещать иностранным перевозчикам въезжать на территорию России, а запретить проезд по всей территории", - говорит Матягин. Так, чтобы можно было завозить грузы до таможенных постов, растамаживать, платить в российскую кассу деньги, передавать прицепы, полуприцепы, контейнеры российским перевозчикам, чтобы они уже везли их дальше, объяснил он. Это решит проблему завоза продукции, загрузит российских перевозчиков и даст возможность перевозчикам из ЕС работать, предлагает Матягин. Как он пояснил "Деловым ведомостям", ответа от российского правительства пока нет.

Дружный хор за открытые границы

Не закрывать границу для перевозчиков из ЕС просят и производители продуктов питания и упаковки. Их ассоциация также обратилась к Мишустину с просьбой не ограничивать въезд большегрузного транспорта из ЕС, который доставляет сырье и материалы для отрасли, пишет “Интерфакс”.

Документ подписали Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Рыбный союз, Ассоциация производителей стеклянной тары, Руспродсоюз, Ассоциация производителей пива, Союз производителей пищевых ингредиентов, Масложировой союз.

Они против создания "буферных" зон (такую, в частности, предлагает Грузавтотранс). В таких условиях невозможно соблюсти требования к безопасности пищевой продукции, объясняют они. Кроме того, это критично увеличит сроки доставки сырья и материалов.

Три варианта решения

Если ввести "зеркальные" меры, они ударят не только по перевозчикам из ЕС, но и внутри России будут проблемы не только у производителей продуктов питания, но и в автомобильной, химической, многих других промышленностях и сфере обслуживания оборудования, говорит президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль "Деловым ведомостям". Такие меры будет обойти уже крайне сложно. Тем более, что, по его словам, США разрабатывают новые санкции, которые ударят по странам, использующимся для обхода запрета.

Коваль ожидает решения России по ответным санкциям "не раньше среды".

Есть три варианта развития событий, рассуждает он.

Первый - настоящие "зеркальные" ограничения: запрет на въезд на территорию страны автомобилей с регистрацией в странах ЕС. "Это возвращение железного занавеса", - констатирует он.

Второй - оставить санкции ЕС без ответа. При этом, если европейские машины не будут перегружаться в РФ, многие из 11 тыс. российских водителей, работавших с ЕС, могут остаться без работы.

И третий - установить буферную зону глубиной до 25 км или до первого таможенно-логистического терминала. Не идеальный вариант, но он позволит немного сбить цены и дать работу транспортным предприятиям. "Российский, внутренний рынок перевозок уже начинает падать, что говорит о начале серьезных проблем в экономике", - предупреждает Коваль.