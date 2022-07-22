Президент Италии Маттарелла распустил парламент
Несколькими часами ранее Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги.Фото: Shutterstock
Президент Италии Серджио Маттарелла в четверг, 21 июля, распустил парламент страны. К такому решению привела политическая ситуация в республике, заявил глава государства в эфире телевидения. Досрочные выборы состоятся 25 сентября, пишет DW.
Несколькими часами ранее Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Последний вторично подавал прошение об уходе с занимаемой должности, не получив желаемой широкой поддержки в парламенте со стороны партий правящей коалиции.
В середине мая в Италии началась эскалация правительственного кризиса, обусловленного противоречиями между партиями правящей коалиции и кабмином. 14 июля партия «Движение пяти звезд» воздержалась от участия в голосовании о поддержке правительства, ранее она отказалась голосовать за утверждение финансовой помощи гражданам Италии в свете инфляции и растущих цен на энергию. Премьер в ответ заявил, что коалиция национального единства, которая поддерживала его правительство, больше не существует, а потому нет условий для продолжения его работы.
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