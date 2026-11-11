Назад Предприниматель: в эпоху ИИ стоит учиться в профтехе, а айтишники могут пойти управлять кофейнями Обновление инфраструктуры под новые технологические реалии в ближайшие год–два может съесть всю прибыль Loginet Solutions, предупреждает владелец технологической компании Константин Роомет. При этом внедрение ИИ в большинстве эстонских предприятий, по его оценке, только начинается. В интервью ДВ предприниматель рассказал, как страна может заработать и потерять на новых технологиях, почему ей пока не нужны новые дата-центры и к каким переменам стоит готовиться работникам.

ИИ в эстонском бизнесе еще только начинают внедрять, а приспосабливаться уже приходится всем — от владельцев серверов до наемных сотрудников. Даже до Нарвы добрались вызванные внедрением ИИ сокращения , а биржевые компании рискуют неприятно удивить инвесторов, если в их отчетах не будет хотя бы задекларировано внедрение искусственного интеллекта и оптимизация процессов с его помощью.

Компания Loginet Solutions OÜ — один из ветеранов ИТ-рынка страны. Она работает с 2005 года. И на нее искусственный интеллект тоже серьезно давит. «Память стала сильно дороже, видеокарты стали сильно дороже. Перспектив выждать, переждать какое-то время и получить это по тем ценам, которые были в прошлом, мы не видим, — говорит владелец и руководитель Loginet Solutions Константин Роомет. По его словам, на рынке возник дефицит ресурсов, и вместе с ним выросла стоимость инвестиций в поддержание и развитие технологической инфраструктуры.

Loginet, по словам Роомета, использует мощности четырех дата-центров, два из которых находятся в Эстонии. Компания арендует серверные шкафы и каналы связи, предоставляя клиентам физические и виртуальные серверы, хранение и обработку данных. Основную инфраструктуру и резервные копии размещают на разных площадках, в том числе за пределами страны. Согласно данным годовой отчетности, в 2024 году Loginet получила около 346 тысяч евро чистой прибыли при выручке 1,02 млн евро, а в 2025-м — 362 тысячи евро при выручке 1,13 млн.

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Отчет за 2026 год компании представлять еще рано, но Роомет уже предупреждает: именно из-за возросшей стоимости вложений он может существенно отличаться от прежних. «Те цифры, которые мы публично показываем, изменятся сто процентов. Потому что в ближайшие год—два инвестиции в реорганизацию нашей инфраструктуры, скорее всего, будут съедать всю прибыль», — отмечает он. При этом Роомет надеется, что в минус его компания все-таки не уйдет. Инвестиции хоть и значительные, но плановые. Новые дата-центры пока не нужны Несмотря на то, что цена доступных мощностей в эпоху ИИ растет, Роомет пока не видит перспектив существенного увеличения их мощностей на эстонской земле. Он поясняет, что с точки зрения логики инвестиций в вычислительные кампусы, собственный эстонский рынок данных слишком маленький, энергетические мощности слишком зависят от внешних соединений, а места для перспективного размещения дата-центров фактически ограничены окрестностями столицы. В остальных регионах для них нет ни мощностей, ни специалистов. Я думаю, с точки зрения рынка, Финляндия, Швеция, Норвегия, скандинавские страны имеют большую перспективу строительства новых дата-центров и привлечения большого объема потребления. Константин Роомет Руководитель и единственный собственник Loginet Solutions OÜ В то же время и реальной потребности в новых объектах нет, полагает бизнесмен: «Строить дополнительно я не вижу большой перспективы в ближайшие несколько лет. Есть достаточно дата-центров, где можно было бы разместить мощности, которые будут востребованы в той или иной сфере». При этом он не разделяет и страхов насчет того, что внедрение ИИ и новые центры обработки данных приведут к масштабным энергетическим кризисам. «Потребление дата-центров, по-моему, около 1,5% на сегодня, в мировом масштабе. Я думаю, если эта проблема и существует, то больше локально. Что касается Эстонии, то еще раз, необходимости строительства дополнительных дата-центров я не вижу. Правильно насыщать мощностями существующие», — настаивает бизнесмен. Он отмечает, что развитие технологий в новых условиях приведет с одной стороны к появлению более совершенных видеокарт и прочего нужного для работы ИИ «железа», с другой — оптимизирует нужные для их работы ресурсы. Даже при отсутствии у Эстонии нужды в новых дата-центрах Роомет признает, что, явись в страну крупный международный инвестор — вроде Google, который решил строить дата-центры в Финляндии, — это неплохо повлияло бы на технологическую репутацию страны и дало бы и местным игрокам, таким как Loginet, новые бизнес-возможности. Горячие новости dv.ee Apollo откажется от русскоязычной художественной литературы и оставит на русской полке только учебники dv.ee Крупный банк в США запретил большинству сотрудников пользоваться ИИ dv.ee Работавшая 30 лет компания Floorin банкротится: «Самое тяжелое время в моей жизни» KM Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда

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Роомет настаивает: рассчитывать, что внутри Эстонии появятся собственные большие лингвистические модели и центры их обучения — наивно. Но вот завоевать рынок «надстройки» над ними, то есть создавать потребительские продукты и услуги на основе ИИ, у страны с высокими технологическими компетенциями есть шанс.

В Эстонии внедрение ИИ только начинается

По оценке Роомета, внедрение искусственного интеллекта в Эстонии пока находится лишь на зачаточном уровне. Небольшие и средние компании с штатом в 10-100 человек, основные клиенты Loginet, только начинают этот путь. «В большинстве из них уровень внедрения — либо на уровне общения с чат-ботом, промпт-общения, либо на уровне самой идеи внедрения. Не так, что “мы знаем точно, что хотим, давайте это делать”, а больше: “Все делают, сделайте нам тоже”», - говорит предприниматель.

Чуть иначе дело обстоит с биржевыми компаниями, которым приходится действовать быстрее и акционеры которых хотят видеть в отчетах упоминания ИИ, оптимизации процессов и штата, полагает Роомет.

Он отмечает, что при хранении данных в эпоху ИИ стоит помнить: нельзя отдавать все содержание своих серверов и жестких дисков крупнейшим мегакорпорациям. «Главный принцип: не все данные можно использовать на публичных ресурсах или в публичных облаках типа OpenAI, Anthropic и так далее. Есть корпоративные данные, которые должны сохраняться на собственных ресурсах. Компании или понимают это, или им нужно объяснить. В том числе есть регуляторные требования, которые могут не позволять им это делать». Работа с такими данными — одна из теперешних услуг Loginet.

По оценке Роомета, в текущей ситуации достаточным внедрением ИИ в компании может считаться, если сотрудники 20-30% времени используют снабженные им инструменты: «Это может быть все что угодно: составление предложений, подготовка договоров, какой-то простой анализ».

Кофейни от айтишников

При этом он констатирует, что в ИТ-секторе внедрение искусственного интеллекта уже превышает даже такие показатели. И работники этого же сектора испытывают самое серьезное давление со стороны технологий. Именно их работу ИИ рискует забрать в первую очередь: «Понятное дело, это не сокращения в чистом виде: ты не можешь уволить этого человека и заменить его полностью. Просто роли смещаются. Все меньше сегодня пишется программ человеком. Область написания смещается больше к аналитикам, архитекторам, которые знают, что делать, и могут под собой держать несколько агентов, которые будут писать».

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На Эстонию, с ее большим весом цифрового сектора, переформатирование рынка труда будет иметь комплексное влияние. Роомет приводит в пример недавнее объявление о сокращениях в Pipedrive. По мнению владельца Loginet, нескольким сотням уволенных будет почти невозможно найти работу в той же нише внутри Эстонии. «Это давление и на потребление, и на рынок недвижимости. В итоге получается, что молодые люди, молодые семьи, которые теряют работу, — а это могут быть и оба человека из семьи — вынуждены будут искать что-то или в той же сфере, скажем, за пределами Эстонии, или в другой сфере в Эстонии. Не исключаю, что у нас будет появляться множество кофеен, основанных бывшими айтишниками».

Переформатирование рынка труда, впрочем, будет глобальным. Роомет приводит в пример размышление Илона Маска, который допускает, что в будущем человечество вовсе избавится от денег, а всю работу станут делать роботы и ИИ-агенты: «До того, я думаю, мы пройдем еще не через одну итерацию и стадию изменений. Но то что мир меняется и не все люди будут дальше работать на той работе, на которой работали предыдущие 50 лет, — совершенно точно».

Не сбрасывать со счетов профтехи

Но куда идти учиться, если на рынке царит неопределенность? По мнению Роомета, среднее специальное образование сегодня недооценено.

«Проблема дефицита инженеров возникла даже не сегодня, она возникла, по-моему, где-то пять лет назад, когда все захотели стать менеджерами и управленцами, но никто не хотел получать специальное образование и становиться инженером. Сейчас она еще усугубится, я думаю, в связи с тем, что роли будут меняться: что будет делать человек, что — искусственный интеллект, что — роботы», — говорит предприниматель. Он констатирует, что, возможно, выпускник профтеха с инженерной специальностью не будет получать сверхдоходы, но всегда найдет себе место в найме.

Бизнесмен признает, что даже он сам как технический специалист может столкнуться с необходимостью крутых виражей в карьере.

«Я к этому готов, в принципе. Я говорю, человек сегодня должен взять за основу один принцип: нужно постоянно дообучаться. Не бывает такого, что ты, как раньше, отучился десять плюс четыре года, получил высшее образование и до пенсии будешь трудиться над одним и тем же. Твоя сфера будет меняться, сфера вокруг будет меняться, специальности будут меняться».