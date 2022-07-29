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29 июля 2022 в 12:56 Поделиться:









Экономика Латвии выросла на 2,6% во втором квартале

По предварительным оценкам, на ВВП Латвии повлияло снижение в производственных отраслях на 0,4% и рост в сфере услуг на 4,1%. Фото: Shutterstock

Во втором квартале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии, согласно данным быстрой оценки, вырос на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Местные аналитики предсказывали, что экономика покажет рост в размере 4 процентов. Об этом, в частности говорили главный экономист Swedbank Агнесе Буцениеце и экономист Luminor Петерис Страутиньш, передает «Телеграф».

По предварительным оценкам, на ВВП повлияло снижение в производственных отраслях на 0,4% и рост в сфере услуг на 4,1%.

В то же время, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, в указанный период в экономике Латвии наблюдался рост на 2,5%.

В свою очередь, во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом - первым кварталом 2022 года - по сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП снизился на 1,4%.

По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос в общей сложности на 4,5%.