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    МВФ: в Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых

    Эксперты МВФ советуют адресно помогать самым уязвимым семьям.Фото: JOHANNES CHRISTO, Scanpix

    В условиях подорожания энергоносителей правительствам стран ЕС нужно поддерживать только самое бедное население, рекомендует МВФ. Пусть остальных высокие цены заставят экономить ресурсы.

    Стремительно растущие цены на энергоносители резко увеличили стоимость жизни в ЕС. С начала прошлого года мировые цены на нефть удвоились, на уголь – выросли в четыре раза, а стоимость природного газа в Европе увеличилась почти в семь раз. Все это привело к росту стоимости жизни.

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