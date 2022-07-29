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    Инфляция в Эстонии приближается к 23%

    Цены на продовольственные, алкогольные и табачные изделия выросли на 9,8%, на промышленные товары – на 4,5%, на услуги – на 3,7%.Фото: Liis Treimann

    В июле рост цен в Эстонии вновь был самым быстрым в еврозоне: цены выросли на 1,7% за месяц и на 22,7% в годовом сравнении, сообщает Евростат.

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    По словам аналитика Swedbank Лийз Элмик, такой стремительный рост цен более чем в два раза опережает рост заработной платы клиентов Swedbank, и, безусловно, отразится на розничных продажах уже этой осенью.
    «Объем розничных продаж в июне снизился на один процент по сравнению с прошлым годом. Учитывая исключительно быстрый рост цен, снижение объема продаж пока незначительное. Осенью объем потребления, вероятно, упадет больше из-за более высоких счетов за отопление», – пояснила она.
    Инфляция в еврозоне выросла с 8,6% до 8,9%, сообщил Евростат. Основной составляющей роста цен по-прежнему были энергоносители, которые в июле выросли на 39,7% в годовом исчислении.
    Цены на продовольственные, алкогольные и табачные изделия выросли на 9,8%, на промышленные товары – на 4,5%, на услуги – на 3,7%.
    В Литве и Латвии инфляция в июне также превысила 20%. Самый низкий рост цен был на Мальте — 6,5%.

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