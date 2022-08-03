Биржа

Дмитрий Фефилов

3 августа 2022 в 6:14 Поделиться:









«Для победы над инфляцией нам понадобится L-образная рецессия»

По словам Золтана Позара из Credit Suisse Group AG, экономике США, возможно, придется пережить более глубокую и продолжительную рецессию, прежде чем инфляцию можно будет взять под контроль.

Существует риск того, что Федеральная резервная система должна будет повысить процентные ставки до 5% или 6%. Фото: ARND WIEGMANN, Reuters/Scanpix

Рынки ожидают, что рост потребительских цен скоро достигнет пика, и политика центральных банков станет более мягкой. Однако существует высокий риск того, что глобальное ценовое давление останется повышенным, считает руководитель отдела краткосрочной стратегии процентных ставок в Credit Suisse Золтан Позар, пишет Bloomberg.

По его словам, мир сотрясает экономическая война, которая подрывает дефляционные отношения, преобладавшие в последние десятилетия, когда Россия и Китай поставляли дешевые товары и услуги более развитым странам.

«Думайте об экономической войне как о борьбе между Западом, ориентированным на потребителя, где уровень спроса был максимальным, и Востоком, ориентированным на производство, где уровень предложения был максимальным для удовлетворения потребностей Запада», – говорит эксперт и добавляет, что в результате инфляция теперь является структурной проблемой, а не циклической.

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По его словам, в настоящее время существует риск того, что Федеральная резервная система должна будет повысить процентные ставки до 5% или 6% и сохранить их на этом уровне, чтобы создать существенное и устойчивое сокращение совокупного спроса, который бы соответствовал более сжатому предложению.

«Процентные ставки могут некоторое время оставаться высокими, чтобы гарантировать, что снижение ставок не вызовет восстановления экономики («L», а не «V») и не спровоцирует нового всплеска инфляции. Риски таковы, что Пауэлл (глава ФРС) сделает все возможное, чтобы обуздать инфляцию, даже ценой «депрессии» и не переизбрания на пост», – считает Позар.