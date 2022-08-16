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16 августа 2022 в 5:39 Поделиться:









Власти начали демонтаж танка под Нарвой, дороги перекрыты

Сегодня после 7 часов утра начался перенос советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу. Дороги вокруг них перекрыты для транспорта и пешеходов, передает ERR.

Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, перевезут в Эстонский военный музей в Виймси. Фото: Shutterstock

Решение о переносе советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу правительство Эстонии приняло накануне, информирует ERR

Полиция ввела комендантский час вокруг памятников «в целях обеспечения безопасности», сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, перевезут в Эстонский военный музей в Виймси.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, полиция создала периметр вокруг трех военных памятников советской эпохи на дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу для их безопасного перемещения.

«Это означает, что нахождение людей на данной территории запрещено, движение и стоянка автомобилей также запрещены. Запретная зона четко обозначена дорожными знаками, на месте находятся сотрудники полиции, которые при необходимости направляют людей в объезд», — пояснил Пюви.

В эти минуты в Таллинне проходит экстренная пресс-конференция правительства, посвященная переносу военных памятников в Ида-Вирумаа.

В ней принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и генеральный директор Департамент полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.