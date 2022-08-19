Встреча с авторами подкаста «Вкус биржи»: вход свободный
«Деловые ведомости» уже 2 года выпускают подкаст «Вкус биржи». 31 августа в редакции Äripäev вы сможете встретиться с авторами «Вкуса биржи» вживую: обсудим самые важные экономические события года, которые влияют на мировые биржи и настроения инвесторов прямо сейчас.
Каждую неделю
трейдер, инвестор и управляющий активами с более чем 20-летним опытом Фуад Расулов и журналист Ярослав Тавгень анализируют в подкасте «Вкус биржи» самые важные экономические события, влияющие на мировые биржи и настроения инвесторов.
Фуад Расулов расскажет о главных рыночных событиях 2022 года и о том, как они повлияют на 2023-й год.
У вас есть возможность задать свои вопросы и пообщаться с авторами подкаста на тему инвестиций.
Мероприятие бесплатное! Регистрация не требуется.
Задайте свой вопрос Фуаду Расулову заранее! Пишите: [email protected]
Когда?
31.08 в 18:30
Где?
Вана-Лыуна 39/1, Äripäev.
Послушать подкасты здесь.
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