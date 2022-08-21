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21 августа 2022 в 9:30 Поделиться:









Генсек ООН: продовольствие и удобрения из России должны свободно поступать на рынок

Фото: SCOTT OLSON, Getty Images/AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что продовольствие и удобрения из России должны беспрепятственно поступать на мировой рынок. В противном случае многим странам будет грозить голод уже в следующем году.

Гутерриш отметил, что те страны, которые ввели санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, ясно дают понять, что меры не распространяются на продукты питания и удобрения, но добавил, что, тем не менее, ограничения экономических контактов оказали «сдерживающий эффект» на российский экспорт.

Для его полноценного восстановления потребуется разрешить целый ряд трудностей в отношении организации судоходства, проведения платежей и страхования грузов, - отметил генсек ООН, его слова приводит Reuters . Сейчас над их преодолением совместно работают организация объединенных наций, США и ЕС.

По словам Гутерриша, беспрепятственный доступ на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений являлись частью пакетных договоренностей, заключенных для обеспечения безопасного вывоза украинского зерна через черноморские порты. Генсек ООН сообщил, что в рамках сделки из Украины было вывезено уже 650 000 тонн продовольствия.