Житель Эстонии сам построил электромобиль и систему солнечных батарей для дома

Энтузиаст-электрик, собственник SandFox OÜ Меэлис Мерило на своём электромобиле на ралли во время остановки в городе Бад-Хомбург в Германии. Фото: Частный архив

Предприниматель и энтузиаст-электрик Меэлис Мерило рассказывает, как обеспечивает свой дом электричеством и почему решил не подключать свои солнечные панели в общей сети.

На крыше моего дома в Лагеди установлены солнечные панели на 11 кВт, а во дворе есть прототип зарядной станции для мопедов, которая, однако, производит электричество для дома. Ещё несколько маленьких солнечных панелей установлено в парнике.