Nord Solar гарантирует инвесторам обещанную рентабельность кВт-ч солнечной энергии

Компания Nord Solar, ведущая деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и Румынии, является доверенным партнером голландской фирмы Autarco, поставляющей комплексные решения солнечных электростанций. Autarco – единственный в мире производитель систем солнечной энергетики с полностью собственной цепью поставок.

«Nord Solar использует спутниковые данные в режиме реального времени, что делает нас единственным в мире производителем, гарантирующим рентабельность кВт-ч солнечной энергии. Это означает, что мы можем получить финансовую компенсацию за каждый недополученный киловатт-час, если система будет вырабатывать меньше, чем было рассчитано. Таким образом, с нашей компанией ваши инвестиции в солнечный парк защищены гарантией независимо от того, что может произойти», – говорит Андрус Армулик, член правления Nord Solar OÜ.

Мы можем получить финансовую компенсацию за каждый недополученный киловатт-час, если система будет вырабатывать меньше, чем было рассчитано. Андрус Армулик член правления Nord Solar OÜ

Nord Solar и Autarco обеспечивают максимальный КПД солнечной энергии

Солнечные панели, инверторы, системы крепления, устройства мониторинга и программное обеспечение Helios, также разработанное голландской компанией Autarco, спроектированы для бесперебойной совместной работы. Как правило, системы солнечных панелей строятся из компонентов разных брендов, что повышает риск сбоев и снижает их производительность. Подход «один бренд» обеспечивает беспроблемную совместную работу всех компонентов, а также безопасность и высокую производительность фотоэлектрической системы.

Одним из основных элементов, обеспечивающих отличную производительность систем Autarco, является их программное обеспечение Helios. С помощью Helios можно проектировать фотоэлектрические системы с точным отслеживанием данных и контролем за производительностью установленных систем в режиме реального времени. Основываясь на конструкции оборудования, Helios создает «цифровой двойник» – точную цифровую копию установленной системы. Цифровой двойник обеспечивает возможность активного измерения программным обеспечением Autarco зависящей от погоды производительности вашей фотоэлектрической системы с интервалом в 15 минут. Столь точный анализ производительности позволяет Autarco и Nord Solar контролировать, во-первых, работает ли фотоэлектрическая система так, как ожидалось, и, во-вторых, правильно ли она установлена.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Английское photovoltaic, или фотоэлектрическая/солнечная панель, означает набор элементов с фотоэлектрическими материалами, которые напрямую преобразуют солнечную энергию в электричество. Полученное электричество затем преобразуется в потребляемый переменный ток.

Основа всех расчетов – карта высот

Многие расчеты Helios основаны на карте высот. По этой карте Autarco может точно определять высоту объектов с помощью распознания лазерных изображений и технологии определения расстояния (известной как LiDAR). Эта технология использует отражающие лазеры и гарантирует высокую точность расчетов.

Маркировка и добавление объектов

Однако среда, в которой мы живем, не статична, а находится в постоянном движении. Любые изменения среды, – например выросшее или спиленное дерево, – могут повлиять на расположение тени и, следовательно, на производительность вашей фотоэлектрической системы. В программном обеспечении Autarco такие элементы среды можно легко добавлять или удалять с помощью инструментов добавления и маркировки объектов. Применение этого инструмента гарантирует, что расчеты всегда будут максимально точными.

8 фото

Инструмент визуализации тени

Для наглядности влияния тени на производительность фотоэлектрических систем Autarco интегрировала в свое программное обеспечение инструмент визуализации тени. С помощью этого инструмента можно легко определить влияние тени на производительность системы, так как он маркирует панели градиентом от зеленого (тень не влияет на панель) до красного (тень существенно влияет на производительность панели). С помощью этой функции можно быстро адаптировать конструкцию фотоэлектрической системы и спроектировать ее оптимальным образом. Например, можно сгруппировать нескольких стрингов с низкой выработкой или разместить на определенных панелях оптимизаторы для минимизации негативного влияния тени на производительность фотоэлектрической системы.

При балластных расчетах безопасность превыше всего

Разумеется, первым приоритетом компании является безопасность установленных фотоэлектрических систем. Отчасти безопасность обеспечивает уже само по себе применение комплексного фотоэлектрического решения одного производителя, что гарантированно предотвращает несоответствие компонентов. Однако установка системы тоже должна быть безопасной.

Если система слишком легкая, сильные порывы ветра могут ее сдуть. Если система слишком тяжелая, она может нагрузить, например, крышу или стену дома.

Для создания безопасных систем используется инструмент расчета балласта Autrarco. Он учитывает тип используемого кровельного или настенного покрытия, данные окружающей среды (например, находится дом на открытой местности или возле моря), тип используемого балласта и силу ветра в конкретном районе. В результате мы можем быть уверены, что установленная для клиента система всегда надежна и безопасна.