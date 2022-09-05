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dv.ee

5 сентября 2022 в 5:39 Поделиться:









Число рабочих вакансий выросло во втором квартале на 26%

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2022 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было открыто 13 334 рабочих вакансий, что на 26% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Большая часть вакансий во втором квартале приходилась на предприятиях оптовой и розничной торговли. Фото: Лийз Трейманн

По инициативе работодателя в течение второго квартала были уволены свыше 5000 работников, информирует Департамент статистики.