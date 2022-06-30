Новости

dv.ee

30 июня 2022 в 15:00 Поделиться:









«Этой должности больше не существует»: молодой человек получил совсем не ту работу в IKEA, о которой договаривался

Фото: Liis Treimann

Äripäev рассказывает историю Мадиса, который полтора месяца проходил собеседования в IKEA и получил должность, но оказалась совсем не тем, что ему обещали.

В конце апреля Мадис (имя изменено – ред.) подал заявку на должность руководителя проектов B2B в IKEA и тут же получил ответ о том, что компания заинтересована. Первое и второе собеседование прошли хорошо, третьей беседы Мадису пришлось ждать до конца мая.