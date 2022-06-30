«Этой должности больше не существует»: молодой человек получил совсем не ту работу в IKEA, о которой договаривался

BLRT вновь не платит дивиденды, несмотря на рекордные продажи
Рост цен и множество новых контрактов в сфере судоремонта принесли промышленному концерну BLRT по результатам прошлого года не только рекордную выручку от продаж, но и, как обычно, значительную прибыль. Тем не менее, миноритарные акционеры опять не сумели найти общий язык с руководством BLRT, и компания в очередной раз не выплатит дивиденды.
Рост цен и множество новых контрактов в сфере судоремонта принесли промышленному концерну BLRT по результатам прошлого года не только рекордную выручку от продаж, но и, как обычно, значительную прибыль. Тем не менее, миноритарные акционеры опять не сумели найти общий язык с руководством BLRT, и компания в очередной раз не выплатит дивиденды.