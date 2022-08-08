Многие продукты питания в Эстонии дороже, чем в Финляндии
Многие из участвовавших в сравнении продуктов питания оказались дороже в Эстонии, чем в Финляндии. Фото: Andras Kralla
Хотя принято считать, что цены на продукты питания в Финляндии дороже, чем в Эстонии, исследование Helsingin Sanomat показало, что это не всегда так.
Издание сравнило цены в сетевых магазинах Финляндии и Эстонии, отметив при этом, что, по данным Евростата, продукты питания в июне подорожали на 16,4% в Эстонии и на 8,7% в Финляндии. Разнятся и доходы жителей стран – средний доход жителя Эстонии в прошлом году составлял 12 620 евро по сравнению с 25 460 евро в Финляндии.
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