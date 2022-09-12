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    Nõo Lihatööstus: выбор продуктов питания может стать намного беднее

    Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк считает, что правительство должно поддержать производителей продуктов питания.Фото: Pressifoto

    По мнению председателя совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюка, безумный рост цен на энергию и сырье создал ситуацию, когда в следующем году выбор мясных продуктов в магазинах может оказаться намного меньше, а часть местных производителей, вероятно, не будет способна продолжать работать, как прежде, следует из пресс-релиза.

    По его словам, ситуация в пищевой промышленности очень сложная. Например, у Nõo Lihatööstus счет за электроэнергию в прошлом месяце составил 250 000 евро – в 5 раз больше, чем в августе прошлого года. По данным Союза пищевой промышленности Эстонии, потребление энергии на предприятиях отрасли уже составляет 20% себестоимости продукции. В августе этот показатель, вероятно, был еще выше.
    «Отечественная пищевая промышленность должна выжить. В трудные времена производимые в Эстонии качественные продукты питания и их производители должны быть сохранены, чтобы наша пищевая промышленность не попала полностью в руки иностранных владельцев. Не в интересах государства, чтобы прибыль компаний выводилась из Эстонии, местные заводы закрывались, а производство уходило в Польшу. В результате прилавки магазинов заполнятся продуктами, ориентированными на так называемую международную потребительскую базу, а продукты питания, основанные на предпочтениях жителей Эстонии, станут нишевыми товарами», – считает Круустюк.
    По его мнению, правительство должно поддержать предложение Эстонской торгово-промышленной палаты и Союза пищевой промышленности Эстонии об ограничении цен на энергоносители для предприятий пищевой промышленности:
    «Рост цен на сырье в этом году был таким же безумным, как и на энергоносители. Цены на свинину, птицу и говядину находятся на рекордно высоком уровне. Снижения не предвидится, поскольку Западную Европу поразила засуха, а высокие цены на энергоносители досаждают всем».
    В результате производители значительно сокращают ассортимент продукции, и выбор продуктов в стране может обеднеть, считает Круустюк.

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