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27 июня 2022 в 11:00 Поделиться:









Компании пищевой промышленности требуют гарантий в отношении поставок газа

Организации пищевой промышленности подчеркивают, что данный сектор является чрезвычайно важным для общества, поэтому компаниям необходимо обеспечить безопасность поставок газа в приоритетном порядке. Фото: Liis Treimann

Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата и Эстонский союз пищевой промышленности направили Министерству экономики и коммуникаций письмо, в котором выразили свое беспокойство касательно поставок газа, пишет Ärileht.

В письме отмечается, что надежность поставок газа важна не только для производства продуктов питания, но и для всей пищевой и сельскохозяйственной промышленности в целом, в т.ч. для благополучия животных. Организации подчеркивают, что пищевая промышленность является чрезвычайно важной для общества, поэтому компаниям данного сектора необходимо обеспечить безопасность поставок газа в приоритетном порядке.

Ранее Министерство экономики и коммуникаций направило представителям органов местного самоуправления и теплоснабжающим компаниям письмо, в котором изложило свои рекомендации по созданию возможностей отопления жидким топливом и получению соответствующих разрешений. В адресатах, однако, отсутствовали предприятия пищевой промышленности.

«В сложившейся ситуации газоснабжение продовольственной отрасли является важнейшим вопросом с точки зрения продовольственной безопасности страны», — говорится в обращении.

Организации не уверены, гарантированы ли им поставки газа и каким образом. Другими словами, есть те, у кого есть возможность использовать сланцевое масло в качестве альтернативного топлива, а есть те, у кого этой возможности нет. Переход же на альтернативный вид топлива потребует дополнительных инвестиций.

В прошлом году потребление газа промышленным сектором Эстонии составило около 1 ТВтч, из которых крупнейшими потребителями газа стали производители продуктов питания и напитков (около 0,33 ТВтч), бумажная и полиграфическая промышленность (0,23 ТВтч) и производство строительных материалов (0,21 ТВтч).

«Есть надежда, что предприятия пищевой промышленности будут включены в список защищенных потребителей и в список поставщиков жизненно важных услуг, которым будут гарантированы необходимые ресурсы для производства даже в кризисных ситуациях. В противном случае в условиях глубокого кризиса производство может просто остановиться», – заявила исполнительный директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.