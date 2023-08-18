Fortaco расширяет свою деятельность в Нарве

Производитель металлоконструкций Fortaco Group расширяет свою деятельность в Нарве и увеличивает производственные площади в нарвском промышленном парке Kadastiku.
Производственный цех Fortaco в Нарве.Фото: Елизавета Кузнецова
Компании Fortaco Estonia OÜ и Systemair AS, владелец недвижимости, заключили соглашение, согласно которому Fortaco расширяет свою деятельность в здании на территории нарвского промышленного парка Kadastiku, информирует компания в пресс-релизе.
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