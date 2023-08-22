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22 августа 2023 в 8:03









Как эстонские компании поставляли микросхемы в Россию

Американский производитель запретил поставки своей продукции в Россию, но европейские компании это не остановило. Фото: Analog Devices

Необходимые для оборонной промышленности России микросхемы, несмотря на санкции, продолжают в попадать в страну при активном участии эстонских компании.

Посредниками в поставках американских микросхем в Россию выступали компании не только из традиционных «стран-контрабандистов» — Китая и Гонконга, но и из Германии, Литвы, Нидерландов, Эстонии и Финляндии, пишет The Insider (в подготовке статьи также участвовал расследователь эстонского Delfi Хольгер Роонемаа).

Несмотря на санкции, в 2022 году только Литва, Нидерланды, Финляндия и Эстония поставили в Россию микросхем на $3,4 млн.

Из них большую часть - $2 млн - поставила зарегистрированная в Эстонии Elmec Trade с марта по ноябрь 2022 года. Она направляла в Россию микрочипы Texas Instruments и Analog Devices (всего поставки компании в Россию составили $17 млн в апреле-октябре). Причем, делала это часто через Финляндию.

Сама Elmec Trade и ее российские партнеры - оборонные предприятия ООО «Квазар» и ООО «Спецвольтаж» - попали под американские санкции в мае 2023 года. Эстонская компания передана во владение и управление юристу Андрусу Каселе.

Компания прекратила деятельность и вскоре будет закрыта, сказал The Insider Касела. Он настаивает, впрочем, что под санкции фирма попала по ошибке: «Elmec Trade была внесена в список некорректно, на ошибочных основаниях. Насколько нам известно, компания не нарушала санкций или других законов». Он заявил, что закрывает компанию ввиду «высокой стоимости юридических услуг по оспариванию санкций».

Другая эстонская компания, поставлявшая микрочипы - Idatrading, зарегистрированная в одном из многоквартирных домов в Нарве, уточняет EestiPäevaleht . В 2022 году она поставила в Россию микросхем Analog Devices на $50 тысяч, что обеспечило рекордную выручку за все время ее существования. А всего с начала войны более 200 раз отправляла в Петербург товары под названием «микросхемы» на общую сумму около $200 тысяч.

Владимир Труфанов, единственный владелец и директор компании, заявил The Insider, что «все отношения с российской компанией» прекращены. Теперь, по его словам, «компания поддерживает торговые отношения, не нарушающие санкций, с Китаем и Турецкой Республикой. Объем торговых трансакций упал на 80%. Конечно, компания против войны с Украиной, где погибают люди».