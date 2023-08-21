У российского миллиардера Мельниченко хотят конфисковать компанию СИБЭКО

Денис Бородич о своей деятельности: казахский транзит, испанская недвижимость и глобальные амбиции
Денис Бородич известен всем как политик, который сделал карьеру в Центристской партии, затем сменил ее на реформистов, прекрасно применил свое юридическое образование при составлении трудового договора с городом Таллинном, возглавил Таллиннский общественный транспорт, а затем покинул эту должность. Теперь Денис Бородич строит собственный бизнес и налаживает связи с Казахстаном.
Денис Бородич известен всем как политик, который сделал карьеру в Центристской партии, затем сменил ее на реформистов, прекрасно применил свое юридическое образование при составлении трудового договора с городом Таллинном, возглавил Таллиннский общественный транспорт, а затем покинул эту должность. Теперь Денис Бородич строит собственный бизнес и налаживает связи с Казахстаном.