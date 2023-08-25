Муж премьер-министра Арво Халлик: я продам все акции и покину компанию

История одного сектора: производители деревянных домов борются за выживание

За последний год руководителям эстонских компаний, производящих деревянные дома, пришлось не единожды принимать трудные решения – увольнять сотрудников, сокращать им заработную плату и даже останавливать заводы. Предприятия сектора борются за выживание, надеясь, что рынок в ближайшие месяцы вновь начнет набирать обороты.

За последний год руководителям эстонских компаний, производящих деревянные дома, пришлось не единожды принимать трудные решения – увольнять сотрудников, сокращать им заработную плату и даже останавливать заводы. Предприятия сектора борются за выживание, надеясь, что рынок в ближайшие месяцы вновь начнет набирать обороты.