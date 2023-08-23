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dv.ee

23 августа 2023 в 9:52









Swedbank понизил прогноз роста экономики Эстонии

Фото: Wikimedia Commons

Ранее Swedbank считал, что ВВП Эстонии упадет на 0,8%. Теперь он повысил эту цифру до 2%.

Ситуация на глобальном рынке в ближайшее время улучшаться не будет, считают аналитики Swedbank. Глобальный экономический рост осенью замедлится, и этот эффект перекинется и на следующий год. Ситуация в производственном секторе ухудшается, не в лучшем положении находится и сектор услуг. Всему виной рост ключевых ставок центробанков.