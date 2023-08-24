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24 августа 2023 в 13:45









Экономический прогноз минфина хуже, чем весной

Министр финансов Март Вырклаев Фото: Andras Kralla

Министерство финансов в четверг опубликовало экономический прогноз на этот и следующие два года. Ведомство прогнозирует падение экономики на 2% в этом году и на 2,7% в следующем, пишет ERR.

Весной министерство прогнозировало сокращение экономики на 1,5%, а в следующем году – рост на три процента.