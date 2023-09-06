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Янно Рийспапп

6 сентября 2023 в 9:52









Глава VKG: правительство отчаянно ищет деньги

Глава VKG Ахти Асманн. Фото: Andras Kralla

Отвечая на вопрос журналиста радио Äripäev о том, насколько различные регуляции, в том числе новый план министра климата Кристена Михала повысить налоги для крупных загрязнителей, повлияют на деятельность VKG, глава предприятия Ахти Асманн сказал, что речь идет, скорее, о поиске денег, чем об экологии и выбросах.

«Правительство отчаянно ищет деньги, и мы опасались, что сланцевая промышленность – довольно хорошее место, где их взять. Широкая общественность не станет возражать против этого. Они не терпят банки – всегда можно взять деньги оттуда. Адвокатов тоже не терпят, но у них денег не отберешь. На то, что именно мы стали такой мишенью, я смотрю несколько шире. Конечно, это повлияет на наши затраты и увеличит наши цены. Это станет понятно во время следующего нефтяного кризиса. Понятно, что если ваши производственные затраты продолжают расти, следующий кризис просто наступит при более высоком уровне цен, чем раньше», – сказал Асманн.