Глава VKG: правительство отчаянно ищет деньги
Глава VKG Ахти Асманн.Фото: Andras Kralla
Отвечая на вопрос журналиста радио Äripäev о том, насколько различные регуляции, в том числе новый план министра климата Кристена Михала повысить налоги для крупных загрязнителей, повлияют на деятельность VKG, глава предприятия Ахти Асманн сказал, что речь идет, скорее, о поиске денег, чем об экологии и выбросах.
«Правительство отчаянно ищет деньги, и мы опасались, что сланцевая промышленность – довольно хорошее место, где их взять. Широкая общественность не станет возражать против этого. Они не терпят банки – всегда можно взять деньги оттуда. Адвокатов тоже не терпят, но у них денег не отберешь. На то, что именно мы стали такой мишенью, я смотрю несколько шире. Конечно, это повлияет на наши затраты и увеличит наши цены. Это станет понятно во время следующего нефтяного кризиса. Понятно, что если ваши производственные затраты продолжают расти, следующий кризис просто наступит при более высоком уровне цен, чем раньше», – сказал Асманн.
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Бывший министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) считает, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку.
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Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».