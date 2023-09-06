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dv.ee

6 сентября 2023 в 12:43









Ныгене: из-за низких зарплат депутатов достойные люди в Рийгикогу не пойдут

Глава Tallink Пааво Ныгене предпочитает частный бизнес. Фото: Liis Treimann

Глава компании Tallink Пааво Ныгене в веб-передаче ERR Otse uudistemajast заявил, что пока высшие должностные лица в Эстонии не начнут получать более высокую зарплату, в политике останутся люди, для которых такой уровень оплаты труда является приемлемым, и изменений к лучшему в управлении страной не произойдет, пишет Rus.ERR.

«Данная сфера тоже оценивается в денежном эквиваленте: это работа, которую фактически должны выполнять премьер-министр и министры. Рийгикогу – это другой уровень, но я совершенно уверен, что если зарплата в парламенте не будет повышаться, то его состав останется относительно таким же. Если мы все-таки хотим, чтобы более яркие представители из частного сектора, кем бы они ни были в Эстонии, – а таких немало, – больше участвовали в повседневной жизни государства, то [зарплата должна повышаться]», – сказал Ныгене.

По его словам, президент, премьер-министр и председатель Государственного суда должны получать заработную плату в размере более 10 000 евро в месяц, и она не должна стоять на месте, и тогда зарплата депутата парламента выйдет на нормальный уровень. Однако уровень зарплаты члена правительства и депутата Рийгикогу должны все же по-прежнему находиться на разных ступенях.