Певкур обсудил с комиссаром ЕС военную помощь Украине и текущее состояние «миллиона снарядов»

Как, будучи инвестором, вложить деньги в восстановление Украины?

Мир с нетерпением ждет окончания войны в Украине – планы послевоенного развития украинской экономики разрабатываются уже не первый месяц. Компании разных стран проявляют все большую активность, чтобы получить контракты и подряды на восстановление Украины.

Мир с нетерпением ждет окончания войны в Украине – планы послевоенного развития украинской экономики разрабатываются уже не первый месяц. Компании разных стран проявляют все большую активность, чтобы получить контракты и подряды на восстановление Украины.