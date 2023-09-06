Певкур обсудил с комиссаром ЕС военную помощь Украине и текущее состояние «миллиона снарядов»
Министр обороны Ханно Певкур.Фото: Andras Kralla
Министр обороны Ханно Певкур встретился в Таллинне с комиссаром Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, чтобы обсудить укрепление обороноспособности Европы и военную помощь Украине.
«Чтобы поддержать Украину и повысить нашу собственную обороноспособность, необходимо укрепить европейскую оборонную промышленность. Страны-члены Евросоюза за счет Европейского фонда мира поддержали Украину на сумму 4,6 млрд евро, но это составляет всего лишь около 0,03% от годового валового внутреннего продукта ЕС, то есть от 16 трлн евро. Европа может и должна сделать гораздо больше как для защиты Украины, так и для своей обороны. Мне очень приятно, что комиссар Бретон придерживается очень схожих с нами позиций – как в поиске дополнительных средств для оборонной сферы, так и в различных конкретных инициативах мы явно находимся в одной лодке», – сказал министр обороны Ханно Певкур.
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