    «Кровавую» Pepsi перестали продавать в парламенте Финляндии

    В прошлом году PepsiCo в четыре раза увеличила свою прибыль в России. Фото: Shutterstock

    В ресторанах парламента Финляндии перестали подавать напитки Pepsi, поскольку материнская компания производителя напитка продолжает свою деятельность в России, пишет Ärileht.

    Решение было принято после жалобы депутата парламента Туомаса Кеттунена. В понедельник он попросил парламент подать пример и положить конец продаже «кровавой пепси».
    На прошлой неделе PepsiCo была добавлена ​​в список частных компаний, которых Украина считает «спонсорами войны». Компания прекратила производство Pepsi, Mountain Dew и 7UP в России в сентябре прошлого года, но продолжает продавать там свою продукцию.
    В прошлом году PepsiCo в четыре раза увеличила свою прибыль в России. Выручка компании выросла на 16%, с $1,8 млрд до $2,1 млрд. При этом доля российских операций в обороте группы выросла с четырех до пяти процентов.
    Сообщается, что у PepsiCo 19 заводов в России и около 20 000 сотрудников. Компания дает работу около 40 000 сельскохозяйственных рабочих.
    Продукция PepsiCo также была обнаружена в продуктовых пакетах российских солдат.
    В список «спонсоров войны» вошли также несколько других крупных компаний, таких как Unilever и Mondelez, получивших в прошлом году большую прибыль в России. Bacardi также продолжает работать в России.

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