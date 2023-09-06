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dv.ee

6 сентября 2023 в 10:19









«Кровавую» Pepsi перестали продавать в парламенте Финляндии

В прошлом году PepsiCo в четыре раза увеличила свою прибыль в России. Фото: Shutterstock

В ресторанах парламента Финляндии перестали подавать напитки Pepsi, поскольку материнская компания производителя напитка продолжает свою деятельность в России, пишет Ärileht.

Решение было принято после жалобы депутата парламента Туомаса Кеттунена. В понедельник он попросил парламент подать пример и положить конец продаже «кровавой пепси».

На прошлой неделе PepsiCo была добавлена ​​в список частных компаний, которых Украина считает «спонсорами войны». Компания прекратила производство Pepsi, Mountain Dew и 7UP в России в сентябре прошлого года, но продолжает продавать там свою продукцию.

В прошлом году PepsiCo в четыре раза увеличила свою прибыль в России. Выручка компании выросла на 16%, с $1,8 млрд до $2,1 млрд. При этом доля российских операций в обороте группы выросла с четырех до пяти процентов.

Сообщается, что у PepsiCo 19 заводов в России и около 20 000 сотрудников. Компания дает работу около 40 000 сельскохозяйственных рабочих.

Продукция PepsiCo также была обнаружена в продуктовых пакетах российских солдат.

В список «спонсоров войны» вошли также несколько других крупных компаний, таких как Unilever и Mondelez, получивших в прошлом году большую прибыль в России. Bacardi также продолжает работать в России.