Сэкономить не вышло: управление электросетью вернется под ответственность Elektrilevi

Читать и богатеть: зачем нужны книги по инвестициям и финансам и какую выбрать?
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.