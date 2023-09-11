НАТО готовит крупнейшие военные учения со времен холодной войны
В Эстонии и Латвии сейчас также идут учения НАТО Northern Coasts 2023. Фото: Лийз Трейманн
Совместные учения НАТО на 41 000 военнослужащих для отработки противодействия российской агрессии пройдут в 2024 году. Они станут крупнейшими со времен холодной войны.
Программа «Стойкий защитник» – так будут называться учения – запланирована на весну 2024 года, пишет
Financial Times. Учения пройдут на территории стран Балтии, а также Германии и Польши. Возможно, будет участвовать и подавшая заявку на вступление в альянс Швеция. В них примут участие более 50 кораблей.
Учения должны стать номером один с точки зрения технических возможностей: будут использованы географические данные для создания наиболее реалистичных сценариев вооруженного конфликта.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в июне прошлого года, что альянс увеличит численность своих сил высокой готовности с 40 000 до «намного более, чем 300 000». Это является частью пересмотра, направленного на перевод альянса в сторону тяжелого военного потенциала в отличие от легких и мобильных сил, развернутых на Балканах и в Афганистане.
На Вильнюсском саммите страны НАТО согласовали новые планы региональной обороны. Чиновники НАТО рассматривают учения как ключевую часть демонстрации Москве того, что альянс готов к борьбе.
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