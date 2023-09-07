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7 сентября 2023 в 9:43









Антироссийские санкции: кто выигрывает от них?

Москва, Кремль, 6 сентября 2023 года Фото: Hannah Wagner, Scanpix

Эффективность санкций против России ослабляют Турция, Китай и Индия – они смягчают удар, извлекая собственную выгоду, показали расчеты экономистов.

Если бы антироссийские санкции поддержали все крупные экономики, то потери благосостояния России были бы вдвое больше, пишут «Важные истории» . А потери ЕС, США и Великобритании от введенных ограничений были бы меньше.

Критическую роль тех стран, которые не присоединились к санкциям, подтвердило новое исследование экономистов Банка Канады. При помощи математической модели они показали, что новые торговые партнеры могут заместить для России потерянных. Это верно как для финансовых санкций, так и для ограничений обмена товарами, а также торговли газом (влияние санкций на нефть – эмбарго и нефтяного потолка – в статье не рассматривалось).

Санкций, подобных тем, что ввели против России в ответ на вторжение в Украину, мировая история не знает. Были точечные санкции, были страны-изгои вроде Северной Кореи, к санкциям против которой присоединилось большинство стран, но столь масштабных санкций в отношении столь крупной и важной для мира экономики прежде не было.

Вводились они тоже впопыхах: отвечать на развязанную войну нужно было здесь и сейчас. Никто ничего не просчитывал, опирались на общие соображения – «на ощупь в темной комнате», как говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе, вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики и одна из авторов статьи «Влияние санкций ЕС на российский импорт».

Несмотря на кажущуюся очевидность выводов само появление таких расчетов – важная веха, поскольку дает инструмент анализа санкций.

Пока не существует экономических моделей санкций. Мы были первыми, кто сделал эмпирические исследования, а теоретических работ очень мало. Поэтому пока санкции вводятся, не опираясь ни на какие модели. Элина Рыбакова старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе

Выход, который напрашивается сам собой, – убедить страны присоединиться к санкциям. «Турцию можно мотивировать как члена НАТО и как страну, получающую много инвестиций из Европы. С Индией потенциально можно договариваться, упирая на торговлю с Америкой и Европой. Но договориться с Китаем, чтобы он выполнял санкции США и Европы, практически невозможно», – рассуждает Рыбакова.

«Эффективность санкций зависит в первую очередь от того, как контролируется их соблюдение», – говорит ВИ Олег Ицхоки, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор Рыбаковой в исследованиях эффективности санкций. Он видит в этом даже большую опасность, чем в поведении третьих стран, хотя это связанные вещи.

Если США и Европа не занимаются принуждением к выполнению санкций, то рассчитывать, что этим будут заниматься третьи страны, не приходится. Олег Ицхоки профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Возможно, поднимать проблему санкций на уровень стран и не нужно, поскольку политика вряд ли поможет переубедить тех, кто уже по каким-то причинам ограничения не поддержал. Но можно действовать на уровне рынков.

«Речь идет не столько о третьих странах, сколько о конкретных компаниях, участвующих в торговле (даже в торговле нефтью). Если фирмы думают, что контроля и наказания нет, то они не будут соблюдать санкции. Нужно ли содействие Китая, чтобы заставить китайские компании следовать санкциям? Часто не нужно, если китайские компании понимают последствия от невыполнения санкций (если последствия есть), – объясняет Ицхоки. – Санкции нарушают не страны, а индивидуальные компании. И поэтому нужно сделать так, чтобы в совокупности им это было невыгодно».