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dv.ee

7 сентября 2023 в 6:53









Norstat: 67% жителей Эстонии считают, что Каллас должна подать в отставку

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

По данным опроса, проведенного социологической службой Norstat, отставку Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 67% жителей Эстонии, пишет rus.err.ee.

Такое количество респондентов ответили «да» или «скорее да» на вопрос «Считаете ли Вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?».

Отставку Каллас почти поголовно поддерживают избиратели оппозиционных партий: 99% сторонников EKRE, 94% сторонников Центристской партии и 91% сторонников Isamaa.

Среди партий правительственной коалиции большинство поддерживает отставку Каллас только среди сторонников Социал-демократов (57%).

Между тем уход премьер-министра считают правильным лишь 31% избирателей Eesti 200 и 19% – Партии реформ.