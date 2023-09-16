    Нарвское горсобрание отправило в отставку мэра города Катри Райк

    Сегодня состоялось внеочередное заседание Нарвского городского собрания, на котором депутаты большинством голосов выразили недоверие мэру города Катри Райк, сообщает ERR.

    Катри Райк занимала пост мэра Нарвы дважды: с декабря 2020 года по август 2021 года и с 16 декабря 2021 года по сегодняшний день.Фото: Лийз Трейманн
    Вотум недоверия Райк поддержали 19 депутатов Нарвского горсобрания, против проголосовали 8, четверо депутатов на заседании отсутствовали, передает ERR.

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