Нарвское горсобрание отправило в отставку мэра города Катри Райк

С Катри Райк и без нее: как личность мэра влияет на привлечение инвестиций в Нарву?

В субботу Нарвское городское собрание проголосует по вопросу отставки мэра города. Вероятность отставки не стопроцентная, но весьма высока. В этом случае Райк пересядет из кресла мэра в кресло оппозиционного депутата горсобрания. Помимо политических изменений, может ли это привести также к экономическим последствиям – например, к замедлению инвестиций в Нарву?