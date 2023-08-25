Из Тарту в Нарву: эстоноязычные учителя приняли вызов, но работать будут вахтовым методом

Учителя из Тарту Керсти Кивирюйт, Мари-Малль Фельдшмидт и Урмас Токко начали работу в новой Нарвской эстонской государственной гимназии.Фото: Николай Андреев

Из-за перехода образования на эстонский язык и особенно в связи с открытием в Нарве двух государственных гимназий в русскоязычном городе появилось много новых учителей, для которых родной язык – эстонский. Три преподавателя рассказали ДВ, как решились на это и почему не готовы переехать в Нарву насовсем.

Керсти Кивирюйт будет преподавать историю, Мари-Малль Фельдшмидт - эстонский язык и литературу, а Урмас Токко - биологию. Все трое приехали из Тарту, как и многие другие учителя новой госгимназии.

Работать в Нарве, жить в Тарту

«Некоторые переселились сюда. Мы как будто продолжаем жить в Тарту, но некоторые дни будем работать в Нарве», - говорит Керсти Кивирюйт.
«Я буду каждую неделю два или три дня в Нарве», - уточняет Мари-Малль Фельдшмидт и добавляет, что зато провела тут весь августе.
Из троих собеседников Урмас Токко единственный, кто обосновался в Нарве. Но временно. «У меня здесь будет только один семестр, - объяснят он. - Пока, в этом году».
Из ненарвских учителей примерно половина переехала в Нарву, а половина будет приезжать на работу из других городов, рассказала директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар.

Работать в Нарве - вызов

Десять лет назад Мари-Малль Фельдшмидт уже работала в Нарве - тоже наездами, на один день в неделю, и это длилось всего полгода. Ее коллеги бывали в приграничном городе только как туристы. Что же сподвигло их устроиться здесь на работу?
«Я раньше знала нашего директора и завуча, вместе работали в министерстве образования. Знала, что они создают такую замечательную команду, - делится Керсти Кивирюйт. - Нарва - интересный город, но первой причиной была команда».
«Когда я была здесь десять лет назад, я поняла, что мне нравятся нарвские учителя. Работать здесь интереснее, чем быть учителем эстонского языка в Тарту. Это вызов! Каждый день не похож на вчерашний, это очень интересно», - воодушевлена Мари-Малль Фельдшмидт.
«Был тут как турист много раз, - говорит Урмас Токко. - И решил, что нужно попробовать что-то новое и интересное, потому что я уже много лет работал в Тарту. Там все хорошо. Коллектив и ребята прекрасные, но я счастлив, что у меня есть возможность попробовать себя здесь. Может быть, я и дальше буду работать здесь, в будущем. Для меня это тоже вызов, и как и Керсти, я тоже раньше знал нашего директора и завуча - влияние этих вдохновляющих людей тоже имело значение».
«Для меня важно, что у директора и завуча - такие же принципы, как у меня», - добавляет вескую причину Мари-Малль Шельдшмидт.
«Мне интересно, какие у меня здесь будут ученики. Мы сможем на них здесь немного влиять, чтобы они любили Эстонию, родину, чтобы хотели дальше учиться в Эстонии», - рассуждает Урмас Токко.

Первые дни на новом месте

Урмас Токко рассказал, что сначала просто гулял по городу, вместе с коллегой смотрел квартиры. Найти подходящую оказалось несложно.
«Потом я привез сюда велосипед и катался уже на нем. Уже посмотрел “Нарвскую Венецию”, съездил искупаться в Нарва-Йыэсуу», - делится он впечатлениями.
С бытовыми вопросами ни у кого проблем не возникло - магазины и другие нужные места нашлись близко к дому. Работники сферы обслуживания, в целом, понимают по-эстонски, некоторые пытаются и отвечать на эстонском, говорят учителя.
«Конечно, много я занимался тем, что покупал разные мелочи, - рассказывает Урмас Токко. - Сходил в магазин, купил, оказалось, что что-то забыл. Пошел в другой - там дешевле. Сразу не вспомнишь все, что нужно, так что с торговлей в Нарве я познакомился довольно хорошо».
Керсти Кивирюйт в первые дни осматривала достопримечательности, но больше ее впечатлили люди: «У меня уже не было таких сильных стереотипов, какие обычно есть у человека из Южной Эстонии о Нарве, но все-таки было такое представление, что здесь промышленный город, люди мрачные и ничего о культуре не знают. Наши коллеги - очень душевные люди. Я очень долго работала в маленькой сельской школе - там очень трудно было “открыть” людей, а здесь в Нарве люди оказались такими гостеприимными, и я чувствую, что здесь теплая среда - это было неожиданно».
«Десять лет назад я помню, что я немного боялась гулять вечером, в темноте, - признается Мари-Малль Фельдшмидт. - Это был чужой город, я не очень хорошо знала язык - как и сейчас - и чуть-чуть боялась. Сегодня, по-моему, Нарва - спокойный, дружелюбный, безопасный город».
«Можно сказать, что даже слишком тихий - по вечерам, - добавляет Урмас Токко. - Я раньше думал, что это все-таки довольно большой город для Эстонии, что здесь вечера шумные, что-то происходит… Но мне даже нравится это спокойствие. Много культурных мероприятий. Недавно вот был “Фестиваль свободы”. Так что, нельзя сказать, что некуда пойти».
Из-за археологических раскопок в Старом городе строительство здания для Нарвской эстонской государственной гимназии затянулось, и свою работу в сентябре госгимназия начнет в другом районе - в бывшем административном здании Кренгольмской мануфактуры. Фото: Николай Андреев

Хорошего жилья много, нового - нет

Учителя не согласились с распространенным мнением, что специалистам из других городов мешает переезжать в Нарву отсутствие здесь современного жилья.
«Район Кренгольма - очень аттрактивный, особенно квартиры, которые уже реновировали, - сказала Керсти Кивирюйт. - Можно найти брежневки, здесь много многоэтажных домов, откуда красивый вид на город. Можно найти хорошее жилье. Но, конечно, нет таких новых домов, как в Таллинне и Тарту. Но, я думаю, что если будет нужда, если будет много людей, которые захотят в Нарве такую квартиру, девелоперы построят».
«Мне кажется, некоторые советские, особенно сталинского типа, дома даже интереснее, чем новые и очень дорогие, - сказал Урмас Токко. - Ну, хрущевки - они везде хрущевки. Но здесь есть много таких, в которые квартиры старые, но реновированные, планировки квартир очень интересные, высокие потолки, хорошее расположение. Но это зависит от того, какую квартиру человек хочет. Некоторые, конечно, хотят современные дома. Но, с другой стороны, они могут быть из дешевых, не очень приятных материалов».

Корни - в Тарту

Хотя Нарва учителям понравилась, переезжать сюда из Тарту они не готовы.
«Здесь все есть для жизни. Но что я думаю? Я сам родился в Южной Эстонии, - рассказал Урмас Токко. - Пока еще нет, но потом, я думаю, мне тут будет не хватать чувства корней. У меня все там - родители, вообще предки там жили, огород возделывали. Большинство друзей там».
Если трем учителям из Тарту поступит предложение работать в Нарве постоянно, а значит, переселиться в Нарву, от чего будет зависеть ответ?
«Здесь все возможности. Но друзья, семья - они в Тарту, - рассуждает Керсти Кивирюйт. - И сейчас они не хотят переезжать сюда и работать здесь. Потому что там у них и работа, и очень сильная социальная сеть. Я с самого начала знала, что я не буду переселяться. Но что очень-очень важно - команда, с которой ты работаешь. Ценности должны быть одинаковыми, как у нас. Это очень помогает. И такая команда - очень сильная мотивация, чтобы оставаться здесь».
«Абсолютно так, - кивает Мари-Малль Фельдшмидт. - У нас здесь не очень много друзей, но коллеги очень хорошие».
«Я даже не могу прямо сказать, от чего будет зависеть ответ. Наверное, от того, смогу ли я отказаться от своих корней, от своих социальных связей, - озадачен Урмас Токко. - Это, наверное, очень трудно. И, например, у меня есть еще маленькая дача - еще дальше на юг Эстонии. Отсюда туда ездить уже очень тяжело. Так что, пока я вижу, что самый лучший вариант - как и в этом году - один семестр здесь, другие там. Но я думаю, что это нехорошо для школы, нужны люди, которые постоянно здесь работают».
«Но у нас много таких, кто пришел сюда работать на всю неделю, особенно молодые», - уточнила Мари-Малль Фельдшмидт.
Некоторые из них уже купили в Нарве квартиры, сказала Керсти Кивирюйт.
«Молодые люди привыкли чаще менять рабочее место, чем мое поколение, - добавил Урмас Токко. - Не каждый год, конечно. Но так, чтобы ты приехал сюда работать учителем и остался на 50 лет - наверное, так уже не будет».

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