    В Ида-Вирумаа субсидируют производство биотоплива и «умных» фильтров для воды

    Завод Aquaphor International в НарвеФото: Andras Kralla

    Совместное учреждение EAS и KredEx сообщило, что две компании из Ида-Вирумаа получат субсидии из Фонда справедливого перехода на открытие новых производств. В компаниях рассказали ДВ подробнее, какая именно продукция появится в результате инвестиций, и в чем ее новизна.

    Aquaphor International инвестирует 11,6 миллиона евро в производство инновационных фильтров для воды, которые будут подключаться к системе «умного дома». Фонд добавит к этим инвестициям еще 3,2 миллиона. Agricom Tehnika инвестирует около 2 миллионов евро в создание центра приема отходов и производства биотоплива – щепы, а фонд добавляет еще 900 тысяч евро.
    Водяные фильтры для «умного дома»
    «Наш план – разработать и производить более сложные устройства для очистки воды, способные дифференцированно очищать воду и работающие в комплексной концепции "умный дом" и интернет вещей», – рассказал член правления Aquaphor International Михаил Фомичев.
    Новые фильтры смогут по-разному проводить водоподготовку, в зависимости от целей использования воды, то есть, условно, выдавать для чайника одну воду, а для стиральной машину другую. На одном устройстве можно будет получить очищенную воду с разными уровнями минерализации и другими характеристиками отдельно для питья и отдельно для бытовой домашней техники и технических систем, с учетом их технических особенностей, и исходя из целей экономии ресурсов и повышения сроков эксплуатации.
    При этом фильтры будут гарантировать защиту от различных видов загрязнений, а уровень биологической защиты повысится – будет обеспечена защита от бактерий. С технической точки зрения новые продукты будут сложнее производимых сейчас. Это будут и отдельные устройства, и компоненты для другой домашней техники.
    В будущем продукты Aquaphor получат модули для соединения с интернетом и bluetooth-соединение, а также смогут подключаться к системам «умного дома» и напрямую взаимодействовать с другой бытовой техникой и с людьми. В том числе планируется интеграция с фитнес-приложениями, добавили в компании.
    В компании также пояснили для ДВ, что серийный выпуск новых продуктов Aquaphor планирует начать с 2026 года на своих заводах в Нарве и Силламяэ. Там появятся 33 новых рабочих места с более высокой добавленной стоимостью и уровнем заработной платы на 20% выше, чем в среднем по отрасли.

    Производство щепы для котельных увеличится

    Agricom Tehnika OÜ занимается переработкой древесных отходов в щепу, которая используется в качестве топлива. В прошлом году фирма показала бурный рост оборота – сразу на 166%. Отчасти это было вызвано увеличением производства, но в основном – ростом цен на древесное биотопливо.
    Владелец и член правления компании Мадис Ольт рассказал, что теперь Agricom Tehnika инвестирует в строительство новой производственной площадки, мастерских и офиса в волости Тойла, около Йыхви.
    Мадис Ольт, владелец и член правления Agricom Tehnika OÜФото: Andres Laanem
    По словам Мадиса Ольта, сейчас частные лица – небольшая часть тех, кто привозит отходы. В основном, древесные отходы сдают компании. Эти отходы, как лесного происхождения – ветки, опилки, обрезки древесины, пни деревьев, так и старые деревянные изделия. Все это перемалывается в щепу. Также компания экспериментировала с сельскохозяйственными отходами, и научилась добавлять в щепу перемолотые тюки испортившегося сена и силоса, отходы кукурузного склада и т. д.
    «Практически вся биомасса для нас подходит, пять-шесть сортаментов биомассы мы можем принимать, сортировать, перерабатывать и делать биотопливо, – рассказал Мадис Ольт. – Сейчас мы попробуем делать это все в больших объемах. Для этого нам нужна площадка, инфраструктура».
    Малис Ольт рассказал, что, как и сейчас, основными покупателями биотоплива будут котельные городов и электростанции, в том числе такие крупные, как Балтийская и Аувереская.
    На новом месте в волости Тойла компания планирует открыть пять новых рабочих мест. Владелец считает, что какую-то деятельность можно будет начать на новом месте уже в этом году, но на полную мощность предприятие выйдет в 2024-м: «Мы только начинаем строить в этом году. Стройка будет идти до конца следующего года».

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