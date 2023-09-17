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dv.ee

17 сентября 2023 в 11:09









Лазейка в законе годами позволяла фирмам безнаказанно нанимать нелегалов

В течение двух лет полиция не могла оштрафовать ни одну компанию, уличенную в использовании нелегальной рабочей силы.

Глава службы пограничного и миграционного надзора Западной префектуры полиции Марго Петерс. Фото: Частный архив

К сегодняшнему дню в закодательство уже внесены необходимые изменения, однако за «период лазеек» у некоторых работодателей появилось ощущение безнаказанности, отмечает Марго Петерс, глава службы пограничного и миграционного надзора Западной префектуры полиции.