Фото: Anti Veermaa

Эпицентр

Элийза Матсалу

28 декабря 2021 в 6:09

«Мертвые души» по-эстонски: как обманывают работников из Украины, Беларуси и Туркменистана

Ежегодно жертвами эстонских посредников, применяющих различные схемы, становятся тысячи работников из третьих стран. До чиновников доходит информация лишь о малой части этих случаев. О судьбе примерно 1500 иностранных работников эстонским ведомствам не известно ровным счетом ничего.

"Я приехал из Украины в Эстонию в качестве штукатура декоративных работ, но меня вынудили работать водителем в Bolt Food. Зарплата должна была составлять 1465 евро в месяц, но об этой сумме я мог только мечтать. Работодатель просто дал мне машину и велел развозить еду. Я работал по 10-13 часов, но зарплата перечислялась на счет работодателя. С нее он списывал сумму, которая, по его словам, уходила на аренду автомобиля и горючее.