«Мертвые души» по-эстонски: как обманывают работников из Украины, Беларуси и Туркменистана

Банкротный управляющий критикует судебную систему: преступность окупается, потому что последствий нет
Кредиторы транспортной фирмы Avateks Auto вместе с банкротным управляющим Мартином Круппом критикуют работу судебной системы Эстонии. По их мнению, расследование мошенничества, совершенного бывшим руководителем компании Avateks Auto, длилось неоправданно долго и было поверхностным. Дело три раза заканчивалось соглашением с прокуратурой (оппортунитетом) - по их мнению, это создает впечатление, что экономические преступления в Эстонии легко сходят с рук.
Кредиторы транспортной фирмы Avateks Auto вместе с банкротным управляющим Мартином Круппом критикуют работу судебной системы Эстонии. По их мнению, расследование мошенничества, совершенного бывшим руководителем компании Avateks Auto, длилось неоправданно долго и было поверхностным. Дело три раза заканчивалось соглашением с прокуратурой (оппортунитетом) - по их мнению, это создает впечатление, что экономические преступления в Эстонии легко сходят с рук.