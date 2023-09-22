Индекс цен на жилье вырос за год еще на 5%
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2023 года индекс цен на жилье повысился на 5% по сравнению со вторым кварталом 2022 года.
В сравнении со вторым кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 5,7%, а цены на дома — на 3,2%.Фото: Андрас Кралла
Если сравнивать с первым кварталом 2023 года, рост составил 3,8%, информирует Департамент статистики
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По словам ведущего аналитика департамента Эгне Сяйнаст, в сравнении со вторым кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 5,7%, а цены на дома — на 3,2%.
«Индекс цен на жилье увеличился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 5%», — дополняет картину Сяйнаст.
Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья.
Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.
Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, во втором квартале увеличился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 10,6% и на 1,7% в сравнении с первым кварталом 2023 года.
Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья.
Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.
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