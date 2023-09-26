Топливная компания Берманов увольняет работников: руководство не видит перспектив

Участок BLRT на оконечности полуострова Копли. Фото: Andres Haabu

Топливная компания Dekoil OÜ, принадлежащая владельцам промышленного концерна BLRT Grupp, сообщила в Кассу по безработице об увольнении 48, т.е. почти всех работников.

Акционер и член совета директоров Dekoil Марк Берман не пожелал устно прокомментировать точные причины увольнения. От компании был получен лаконичный письменный ответ: «Dekoil OÜ сокращает сотрудников, так как руководство не видит перспективы дальнейшей хозяйственной деятельности».